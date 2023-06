'Stara železnica za vodno zajetje predstavlja preveliko tveganje'

Če bi na tem mestu prišlo do takšne nesreče, kakršna se je zgodila že leta 2019, bi to za tamkajšnji vodni vir pomenilo bistveno večjo škodo, kot bi jo lahko za Ljubljano povzročil kanal C0. S temi besedami so na koprski občini pospremili pobudo, da vlaki, ki prevažajo nevaren tovor po stari železniški progi, ki jo bo nadomestil drugi tir, ne bi smeli več voziti. A dokler drugi tir ne bo zgrajen, to pa je še vsaj tri leta, bodo vlaki po stari progi še vozili. Kakšno rešitev do takrat ponujajo na občini?