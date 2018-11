Starejša Parižanka odtujila več sto igrač

V Franciji so aretirali 72-letnico, ki jo sumijo 700 tatvin, in sicer predvsem v trgovinah z igračami. V njenem stanovanju so našli več kot 1000 izdelkov, večinoma igrač, ki jih je prodajala prek spleta. Zasegli so tudi 40.000 evrov gotovine. Tatvine je ženska priznala.

Parižanko so aretirali na podlagi prijave, ki jo je vložil lastnik ene od trgovin z igračami v francoski prestolnici. Ta je na spletu našel 18 izdelkov, ukradenih iz njegove trgovine.

Preiskovalci so tatico identificirali kot 72-letno prebivalko Pariza. Od junija je na spletu objavila 957 oglasov, v katerih je prodajala predvsem igrače, ki jih je opisovala kot nove in originalno zapakirane.

Tatica je dejanja priznala in povedala, da je kradla, ker ni imela česa početi.