'Starejši smo postali odpad'

Če bi ljudi želeli zaposliti, bi to seveda plačali starostniki. A višje plačilo jih čaka že, če se bodo dvignili standardi oskrbe, ki so stari že več kot 30 let. Za tuširanje enkrat na dva tedna, menjavo plenice 3 krat dnevno, bodo do konca leta starostniki morali odšteti od 200 pa vse do 800 evrov več na mesec.