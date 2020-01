Starejši so pogosta tarča roparjev. Kako ravnati, če ropar napade prav vas?

Gospa, ki jo je zvezal in okradel ropar ter je nato umrla, žal ni osamljen primer. Starejši so pogosto tarča nasilnih kaznivih dejanj, saj se vlomilci, roparji, tatovi, pa tudi sleparji zavedajo, da so ranljivejši. Še posebej tisti, ki živijo sami. V letu 2019 so tatovi oropali kar 26 starejših od 64 let. Kako se obvarovati in kaj narediti, če se znajdete iz oči v oči z roparjem?