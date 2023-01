Oddajajo se tudi oskrbovana stanovanja brez vsakršne oskrbe

Stanovanja so sicer lepa, priznavajo stanovalci, to pa je tudi vse.

Najemodajalec, gre za Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, jim je na oglasno desko obesil zgolj kontakte izvajalcev posameznih storitev, pa naj se znajde vsak po svoje. Nesprejemljivo, pravi.

"Oskrbovano stanovanje bi po pravilih moralo imeti zagotovo nudenje zdravstvene in socialne oskrbe. Tudi, če je to za plačilo, ampak da je na razpolago," pa o oskrbovanih stanovanjih razlaga direktor Doma pod Gorco Gregor Žigon. Imajo jih 30, nahajajo se čez cesto njihovega doma starejših. Nudijo jim celoten servis, ki ga ljudje v tretjem življenjskem obdobju potrebujejo.

"Varnega se počutiš, zdravnika imaš zraven," pove eden od njih. "Če imam probleme z zdravjem, hitro pokličem. Če nimam hrane, pokličem, pa prinesejo," pravi druga.

Hrana je sicer proti doplačilu, enako tudi številne druge storitve, od frizerja do prhanja na domu, menjave posteljnine ali pa recimo pranje in likanje. A vse to jim je na voljo. Zdravstvene in socialne storitve pa so brezplačne. Mesečno plačajo zgolj 8,5 evra za SOS tipko.

"Ko pritisnejo na tipko SOS, je naše zdravstveno osebje 24 ur na razpolago," pojasnjuje Žigon. In nemudoma jih obišče srednja medicinska sestra ali bolničar. "Če boš nekaj rabil, da veš, da ti nekdo lahko pomaga. To je ogromno," pravijo stanovalci.

Podobno SOS napravo ima tudi Špitalarjeva žena. A zdravstvenega osebja z njo ne prikliče.

In kaj odgovarja ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve? Da se zavedajo nekaterih odprtih vprašanj in da že pripravljajo rešitve, ki bodo onemogočile prej omenjene anomalije. Opozarjajo pa, da oskrbovana stanovanja gradijo tudi izvajalci, ki s strani države niso podprti.

A pozor, ta izvajalec – Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja – je posredno v 100-odstotni lasti te iste države.