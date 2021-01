Starostniki spletli šale in jih povezali v besedo, ki jo premalokrat izrečemo: 'Hvala!'

Stanovalci v DSO so ostali brez obiskov svojih bližnjih in brez skupinskih dejavnosti. Ostali so izolirani v svojih sobah. Zato so v oddaji Svet spomnili na to, kako so si s pletenjem naše babice krajšale zimske večere, nas pa so še dolgo potem greli šali ali pa puloverji izpod njihovih skrbnih rok. Volno je priskrbelo uredništvo - podarilo jo je podjetje Dolina volne Majšperk, kjer že 80 let izdelujejo volnene preje, starostnike v petih domovih za starejše po državi pa spodbudili, naj vsi skupaj iz šalov, ki jih bodo spletli, sestavijo kratko, a veliko besedo, ki je premnogokrat pozabljena in premalokrat izrečena: 'Hvala.'