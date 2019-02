Starša Davida Dragičevića zahtevata izkop njegovega trupla

Kot je znano, so 21-letnega Davida Dragičevića našli mrtvega 24. marca lani. Njegova smrt je bila uradno razglašena za samomor, ki naj bi ga domnevno storil, ker je bil obtožen kraje. Njegova starša vse od tedaj vztrajata, da ga je umorila policija, oblasti Republike srbske pa sta obtožila, da prikrivajo umor, da bi zaščitile policiste.

Da bi resnici prišli do dna, so se v Banjaluki vsak večer zbirali njuni podporniki in mirno protestirali, dokler jih ni policija Republike Srbske 25. decembra nasilno razgnala in prepovedala vsa javna zborovanja.

V Banjaluki vse od tedaj vladajo nekakšne neuradne izredne razmere, saj lokalna policija praktično nikomur ne dovoli, da bi se zadrževal na osrednjem mestnem trgu, na katerem so lani potekali protesti.

"V Banjaluki ne smeš več dvigniti roke nad glavo. Samo v višino ramen. Ne smeš se popraskati po glavi. Ker če dvigneš roko gor, boš morda pokazal pest. Mogoče boš rekel David, a to je prepovedano. Če omeniš pravico, pa te bodo aretirali!" je Suzana povedala v ekskluzivnem pogovoru za 24ur.com.

Njen nekdanji partner Davor pa se vse od decembra lani skriva na neznani lokaciji, saj je policija za njim izdala zaporni nalog. Kot je pred kratkim dejal za regionalno televizijo N1, ga hočejo ubiti predsedujoči predsedstvu BiH Milorad Dodik, notranji minister srbske entitete v BiH Republike srbske Dragan Lukač, tožilstvo in celoten vrh policije. "Hoteli so me ubiti tako, kot so mojega otroka. Ni jim uspelo." Tudi v zapor, pravi, ne bo šel. "Ne priznavam več teh institucij, svoboden človek sem,"je še dejal.