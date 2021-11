Starši pokojnega dečka so vložili kazensko ovadbo zoper Soške elektrarne Nova Gorica in Mestno občino Nova Gorica. Očitata jim, da niso storili vsega za zagotavljanje varnosti, sta mama in oče zapisala v pismu za javnost. V elektrarnah in na občini kazenske ovadbe še niso prejeli, zato je tudi ne komentirajo.