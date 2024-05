Začetek glavne obravnave za smrt otroka v razbeljenem avtomobilu lani poleti

Na prvi obravnavi in tudi prvič skupaj v sodni dvorani sta sedela mama niti dve leti starega dečka, ki je lani poleti umrl v razgretem avtomobilu, in njen partner. Obema očitajo, da je deček v avtu umrl, ker sta ga tam pozabila, tožilec jima očita tudi uporabo in preprodajanje drog. In če je mama skoraj ves čas branja listin in obtožb glasno hlipala in si brisala solze, pa je njen partner ta čas sedel povsem mirno. Zdelo se je, da je nervoza pri njem nekoliko narasla šele, ko se je obtožnica osredotočila na del, ki omenja prepovedan promet z drogami.