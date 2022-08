Koraki za Urbana: zbiranje denarja s pomočjo akrobatskih trikov

Ker sta Katleen in David cirkusanta, bosta s svojimi akrobatskimi triki v središču Ljubljane privabljala ljudi s svojim nastopom in tako poskušala zbrati še več sredstev za gensko terapijo.

Seppe in Paolo , svetlolasa in razigrana enojajčna dvojčka iz Belgije, sta se danes prvič spoznala z Urbanom. Dobre volje ni manjkalo.

Tako kot Urbanova družina sta tudi Katleen in David ob rojstvu dvojčkov doživela velik šok. "To je bil zagotovo šok, saj sprememba gena ni nekaj, kar se lahko reši v kratkem času. Bil je proces sprejemanja, ki še vedno traja," je še dodala Katleen.

Obenem poudarjata, da je njun glavni cilj doseči to, da bosta njuna fantka lahko enkrat zaživela samostojno življenje, in da je ravno to tisto, kar žene naprej tudi družino Miroševič.

Špela Miroševič, Urbanova mama, pravi: "So noči, ko starša dvojčkov prebedita vso noč, enako kot mi z Urbanom. Včeraj je bil Urban ponoči spet buden, dober občutek je najti tolažbo pri nekom, ki gre skozi enako situacijo kot mi."

Akrobatsko točko Katleen in Davida si lahko vse do nedelje ogledate v središču Ljubljane ob 18. uri in na ta način prispevate nekaj sredstev.