Starša Tadeja Pogačarja na sinov uspeh neizmerno ponosna

Nikoli ne odnehaj, nikoli se ne predaj - je zmagovalni moto Tadeja Pogačarja, ki ne glede na meteorski uspeh na Touru ostaja tudi skromen. To so vrednote, ki sta mu jih približala tudi starša. Marjeta Pogačar je vesela, da je Primož Roglič športno prevzel drugo mesto in čestital njunemu sinu. Na svojega sina, ki ga nista videla že več kot dva meseca in pol, pa sta oba neizmerno ponosna in že nestrpno čakata, da bodo lahko nekaj časa preživeli le v družinskem krogu.