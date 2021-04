Starša umrle deklice čaka od 10 do 15 let zapora

Hrvaško pretresa smrt komaj dve in pol leti stare deklice iz Nove Gradiške, ki je bila žrtev dolgotrajne zlorabe lastnih staršev. Mati je deklico tako močno pretepla, da je malčica padla v globoko nezavest. Kljub trudu zdravnikov so bile poškodbe glave prehude. V zagrebški bolnišnici je umrla na veliko noč. Starša deklice, ki jima je sodišče odredilo enomesečni pripor, sta delno priznala krivdo za smrt hčerke. Zaradi uboja in zlorabe otrok pa ju čaka od 10 do 15 let zapora.

