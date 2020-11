Starši na pristojne naslovili apel proti prehitremu odpiranju šol

Tako kot obstajajo starši, ki bi otroke čim prej vrnili v šole, obstajajo tudi starši, ki se zavzemajo za to, da se s sproščanjem ukrepov in vračanjem otrok v šolo ne hiti. Slednji so se oblikovali v iniciativo in tudi na Facebooku ustvarili skupino, v kateri je več kot 400 članov. Želijo si konstruktivne debate in da kot družba stremimo k skupnemu cilju, ki je zajezitev epidemije v dobro vseh nas. Zato so na pristojne naslovili apel, naj se z odpiranjem šol pod pritiskom javnosti ne hiti.

