Starši povsem napačno razumejo svojo vlogo na športnih tekmah

Starši v Srbiji, ki so se stepli na tekmi svojih otrok, so prejeli svojo lekcijo iz športnega vedenja. Otroci, ki so zaradi povsem nešportnega vedenja ostali brez zadnjih minut tekme, so zmagovalca izžrebali z metom kovanca. In medtem ko športni poznavalci ugotavljajo, da starši povsem napačno razumejo svojo vlogo, neprimerno vedenje ni povsem tuje niti v naših klubih.