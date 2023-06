Aktivne počitnice: otroci se lahko na zabaven način naučijo osnov tenisa

Kako je pravzaprav na poletnem počitniškem varstvu v Zsport klubu, so najbolje znale povedati nasmejane deklice in ljubiteljice tenisa Stela, Živa in Taja, lanskoletne udeleženke teniškega programa. Ena izmed deklic je povedala, da je doživetje zelo zabavno in da se zaradi športa več gibajo ter da se s programom obenem še veliko naučijo.

Dolgčas jim, kot pravijo, ni bilo. Zgodilo se je prav nasprotno. "Imeli smo ogrevanje, treninge in pa kosila ter animacije. Občasno smo šli tudi na bazen," še dodajajo deklice.

Tenis klub Zsport v sodelovanju s Centrom Brihte pripravlja pester program počitniškega varstva.

Luka Zalaznik, predsednik tenis kluba Zsport, o programu pove: "Zavedamo se, da moramo najti rešitve in da za otroke poskrbimo na način, da ta prosti čas preživijo kvalitetno, varno, zdravo in zabavno."

V dopoldanskem času se bodo otroci spoznali s tenisom, ki je veliko več kot le mahanje z loparjem, še doda Zalaznik, ki je obenem tudi dolgoletni trener. Prav tako pove, da je otrokom namenjeno začetno spoznavanje s tenisom in da je naloga kluba, da otroke po starostnih kategorijah in po njihovem predznanju razporedijo v skupine ter jim tako predstavijo ta čudoviti šport.

Po tenisu sledi čas za kosilo in po kosilu za otroke poskrbijo animatorji iz Centra Brihte.

Simona Peklaj iz centra Brihte program opiše z naslednjimi besedami: "Včasih jih peljemo na kopališče Kodeljevo in jih naučimo delati milne mehurčke, veliko se ukvarjamo s športnimi igrami in ogromno poudarka damo na to, da so otroci čim več v naravi."

Pravijo, da je prednost njihovega počitniškega varstva prilagodljivost.

"Imamo tedenske celodnevne programe, obenem pa lahko starši za svoje otroke izberejo dnevno udeležbo, ki je ponujena v treh sklopih. Na voljo imajo samo dopoldanski program, dopoldanski program z organiziranim kosilom ali pa celodnevni program," še dodaja Zalaznik.

Na teniških igriščih Zsporta na ljubljanskih Fužinah je dovolj prostora za vse otroke, ki želijo preživeti počitniško varstvo v družbi vrstnikov z loparji in rumenimi žogicami, prijavite pa se lahko na spletni strani Zsporta.

Zalaznik za konec pove še, da imajo organizirane dejavnosti varstva in športnih ter teniških aktivnosti prve tri tedne v juliju in zadnje tri tedne v avgustu.

Na voljo so seveda tudi subvencionirana počitniška varstva, a je teh bistveno premalo za vse osnovnošolce. Ostanejo samo še plačljiva, katerih cene se v Ljubljani gibljejo od 130 do 350 evrov za en teden.