Starši sprožili kampanjo, s kateri želijo doseči pravico za ubitega motorista

Družina najstnika je sprožila spletno kampanjo Pravica za Harryja (Justice 4 Harry) za množično zbiranje denarja, ki ga bodo namenili za sodno bitko. V le nekaj dneh so zbrali že več kot 2560 funtov (približno 2870 evrov). "Vsi pravijo, kako jih je to potrlo, kako so ogorčeni. Tolaži nas to, da se ne borimo sami. Smo velika družina, vendar smo navadna, vsakdanja britanska družina. Nismo superljudje," je dejala Charlotte Charles . Po tem, ko je družina svojo bolečino delila z javnostjo, so namreč prejeli veliko izrazov podpore. "Podpora nam izjemno veliko pomeni," je dodala.

'Nihče ni nad zakonom'

Družina se je odzvala tudi na povabilo britanskega zunanjega ministra Dominica Raaba. Datum sestanka še niso določili. So se pa v petek srečali z lokalno poslanko Andreo Leadsom. "To je izjemna tragedija in moje misli so z družino in prijatelji Harryja Dunna, ki upravičeno želijo doseči pravico, ki si jo zasluži," je po sestanku sporočila Leadsomova.

"Nihče ni nad zakonom. Pozivam vlado, da še naprej sodeluje z veleposlaništvom ZDA in naredi vse, kar se lahko naredi, da doseže pravico za Harryja in njegovo družino," je sporočil poslanec in minister za varnost vlade v senci Nick Thomas-Symonds.

Na ameriškem veleposlaništvu so potrdili, da je bila voznica soproga njihovega diplomata in da je skupaj z družino že odpotovala v ZDA. Družini so izrekli sožalje. V dodatni izjavi pa so še pojasnili, zakaj so zavrnili opustitev diplomatske imunitete: "Vsako vprašanje glede opustitve imunitete našim diplomatom in njihovim članom družine v tujini v takšnih primerih resno obravnavamo na najvišjih nivojih in jih dobro preučimo, saj vemo, kakšen globalni vpliv imajo lahko takšne odločitve; imuniteto redko umaknemo."

"Gnusi se nam, zgroženi smo, da ima lahko okoli sebe ovito takšno ogrinjalo imunitete. Jezi me, da nekdo lahko naredi nekaj takšnega in se potem vkrca na letalo in odide. Ne morem verjeti, da lahko s tem živi," pa je razočaran Harryjev oče Tim Dunn.

Nesreča se je zgodila 27. avgusta v bližini ameriške obveščevalne baze RAF Croughton. Policija je med ogledom kraja nesreče ugotovila, da je motorist pravilno pripeljal po cesti, iz ameriške baze pa je ravno takrat zapeljala voznica in zavila v napačno smer, pri tem pa čelno trčila v motorista. 19-letnik je v nesreči utrpel hude poškodbe in je nato v bolnišnci umrl.