Po zmagi na Štartaj, Slovenija! postala uspešna podjetnica. 'Sreča je na strani hrabrih'

Kaj ponujajo podjetniki preteklih sezon oddaje Štartaj, Slovenija? Tudi v tem obdobju so zavihali rokave in razvijali nove produkte. Ena takšnih je Tina Štrubelj, ki iz potrebe razvija popolnoma naravne, ekološke in ročno izdelane kozmetične izdelke Nelipot. In po tem, ko je postala mamica, je ustvarila še naravno linijo kozmetičnih izdelkov za dojenčke. Od kod črpati ideje? Kakšen je njen recept? In kako koronakriza vpliva na uspešnost prodaje?