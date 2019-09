Štartaj Slovenija: projekt, ki spreminja življenja in odpira nova vrata

Za nami so že tri uspešne sezone oddaje Štartaj Slovenija, v katerih smo spoznali kar nekaj uspešnih podjetniških idej. Jeseni se na naše ekrane vrača nova, že 4. sezona, v kateri bomo spoznali nove podjetnike in nove produkte. Pred začetkom nove sezone smo se pogovarjali z lanskoletnima zmagovalkama - La popsi. Novih izzivov in podjetniških zgodb pa se veseli tudi voditeljica Maša Pavoković.