Stati inu obstati: predstavitev prvih 50 slovenskih knjig iz časa protestantizma

Izšla je izdaja Stati inu obstati, ki predstavlja dela Primoža Trubarja, Jurija Dalmatina, Adama Bohoriča in mnogih drugih. V delu je predstavljenih prvih 50 slovenskih knjig iz časa protestantizma, ki so bistveno prispevale k oblikovanju in razvoju slovenskega knjižnega jezika. Zbrane knjige so prikazane s fotografijami in obogatene z vsebino, ki jo je zapisal avtor izdaje, jezikoslovec in zgodovinar Kozma Ahačič. Kakšna sta cena in povpraševanje po tem edinstvenem književnem delu?