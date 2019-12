Stavbi, ki sta preživeli napad z atomsko bombo, nameravajo porušiti

Mestne oblasti v Hirošimi nameravajo porušiti dve stavbi, ki sta preživeli napad z atomsko bombo. Med prebivalci je odločitev naletela na kar nekaj nasprotovanja, poroča BBC.

V stavbah, zgrajenih leta 1913, je bila najprej tovarna vojaških oblačil, pozneje sta služili kot študentska domova. Potem ko so Američani 6. avgusta 1945 na mesto odvrgli atomsko bombo, pa so v njiju uredili začasno bolnišnico.

Napad je mesto zravnal z zemljo, danes tako v krogu petih kilometrov od "točke nič" stoji le še 85 stavb, zgrajenih pred tragedijo. Omenjeni stavbi sta "preživeli", ker sta deloma zgrajeni iz armiranega betona. Kljub temu sta utrpeli hude poškodbe, ki so tudi po več kot 74 letih še vedno vidne.

Leta 2017 so ugotovili, da močnejšemu potresu – ti na Japonskem niso nič nenavadnega – skoraj gotovo ne bi bili kos, zato so se odločili, da ju do leta 2022 porušijo. S tem se ne strinjajo številni, ki ju želijo ohraniti kot spomin in kot opomnik. Med njimi je 89-letni Iwao Nakanishi, ki ga je rešilo prav dejstvo, da je v času napada bil v eni od teh stavb. "Ker je tako zelo pomembno, da bodočim rodovom pripovedujemo o tragediji, ne moremo sprejeti uničenja teh stavb," je dejal.

Mestne oblasti so njemu in drugim sicer vsaj delno prisluhnile, tretjo stavbo na istem območju bodo namreč strukturno ojačali in jo ohranili.

Najbolj znana stavba, ki je preživela bombo, je sicer kupola Genbaku - spomenik miru, ki je tudi pod Unescovo zaščito.