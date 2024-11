Stavka hrvaških zdravstvenih delavcev: kakšne so zahteve?

"Pripravljeni smo se boriti za pravice," hrvaški vladi sporoča približno 4000 stavkajočih zdravstvenih delavcev iz 58 ustanov, članov Sindikata Skupaj. Med stavko zagotavljajo le najnujnejše storitve in se odzivajo le na nujne primere. Stavkajoče medicinske sestre, zaposleni v laboratorijih, radiologi, farmacevtski tehniki in zaposleni v sanitetnem prevozu zahtevajo dvig plačne osnove za najmanj 20 odstotkov, nov plačni sistem in novo sistematizacijo delovnih mest. Kako dolgo bo stavka trajala, je odvisno od ministrstva za zdravje, ki se že od februarja ne odziva na njihove dopise o nelogičnosti uredbe o delovnih mestih, ki je nekatere poklice v zdravstvu degradirala, pravijo v sindikatu. Ministrstvu pa odgovarja, da stavka ni primerna rešitev.