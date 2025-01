Stavka modrih dostavljavcev: Kaj na zahteve odgovarja Wolt?

Potem ko je več kot 30 dostavljavcev podjetja Wolt s stavko prejšnji teden v središču Maribora že opozorilo na slabe delovne razmere, so se modri dostavljavci na protestu zbrali tudi v Ljubljani. V Miklošičevem parku so za nekaj ur prekinili z delom in ob tem med drugim zahtevali višje plače in ureditev socialnega zavarovanja.