Stavka upravnih enot se nadaljuje kljub podprtemu stavkovnemu sporazumu

Invalidi, starši z dojenčki in še marsikdo drug so pred Upravno enoto v Ljubljani znova po večurnem čakanju ostali pred zaprtimi vrati. Stavka zaposlenih se namreč po več mesecih še ni zamrznila, pa čeprav so sindikati 18 upravnih enot podprli stavkovni sporazum, s katerim bi se stavka zaposlenih vsaj začasno zaustavila. Kdaj torej lahko znova pričakujemo nemoteno obratovanje upravnih enot?