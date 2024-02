Stavka ohromila ambulanto: invalid ne more podaljšati vozniškega dovoljenja

V začetku januarja je bil Martin Kerin na Soči naročen na zdravniški pregled za podaljšanje vozniškega dovoljenja in dan pred pregledom so ga poklicali, da pregled zaradi zdravniške stavke odpade.

Klical je na Sočo in prosil, če ga lahko pregledajo, a neuspešno "in danes je en teden, odkar mi je izpit potekel, od pregleda pa nič". Martin čaka še na druge zdravniške preglede, a teh, tudi če pride na vrsto, ne ve, kako se bo udeležil. "To ravno čakam na pregled urologa ampak spet isto, dokler nimam izpita, ne morem nič."

In ta primer ni osamljen, s tem pa se kršijo pravice invalidov, opozarjajo v Nacionalnem svetu invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS). "Osebni avtomobil in mobilnost sta za invalide zelo pomembna sploh zato, ker potniški promet sploh v ruralnem območju ni urejen, to je zadeva, ki se mora urediti in do katere sploh ne bi smelo prihajati," opozarja Primož Jeralič.

Na URI Soča sicer stavkajo vsi zdravniki. Ambulanta za voznike s posebnimi potrebami sicer deluje, pa vendar ne za vse. "Zaradi zdravniške stavke smo omejili delo na mlajše od 18 in starejše od 65 let," danes pojasnjuje strokovna direktorica URI Soča Metka Moharić.

Seznam čakajočih pacientov vsak dan daljši

Zaradi stavke so stvari zastale tudi na področju poklicne rehabilitacije, priznavajo na URI Soča, seznam čakajočih pacientov pa je vsak dan daljši. Posledice, če se bo stavka nadaljevala, so lahko hude. "Jeseni bi se teoretično lahko zgodilo, da ne bomo imeli izpolnjenih niti naših programov, ogromno čakajočih pacientov, ki bodo pričakovali, da bodo prvi dan ustrezno obravnavani, to seveda ne bo mogoče."

Težave se zaradi stavkajočih zdravnikov pojavljajo tudi v domovih za starejše, svojci varovancev so ogorčeni."So težave pri komunikaciji z zdravniki, ker jim ti ne zagotavljajo pravočasnih informacij o zdravstvenem stanju njihovih bližnjih, pa tudi ne uspejo pridobiti raznih zdravstveni potrdil," opozarja tudi sekretar Skupnosti socialnih zavodov Slovenije Denis Sahernik.

Z ministrstva za zdravje opozarjajo, da so zdravniki tudi v času stavke dolžni opravljati vse storitve za starejše od 65 let, svojci pa naj se v primeru težav obrnejo na vodstva zdravstvenih zavodov ali na zdravstveni inšpektorat. Kaj naj storijo invalidi, ki so ali še bodo ostali brez vozniškega dovoljenja, pa z ministrstva niso odgovorili.