'Stavkamo za spočite, predane zdravnike in zadovoljne bolnike'

Stavka bo, in sicer 11. januarja. Tako je sporočil zdravniški in zobozdravniški sindikat Fides. Kot pravijo, žal v središču ni več bolnik, ampak politično obračunavanje ter prazne politične obljube in vse pogostejši napadi na zdravnike. Ti se z vlado niso našli na točki, ki se imenuje plača. Vladna ponudba je bila: od 2 do 5 razredov višja plača, mladi zdravniki višje povišice, starejši nekoliko nižje, torej govorimo o razponu od 8 do 20 odstotkov višjih plačah. Fides s tem ni bil zadovoljen.