Otroci na Hrvaškem bodo imeli krajše počitnice in daljše šolsko leto. Stavka šolskih delavcev namreč traja že 35 dni in se nadaljuje, na referendumu znotraj članstva so sindikati zavrnili tudi zadnji vladni predlog. Šolniki vztrajajo pri svojem – kot trdijo, ne gre le za materialne zahteve, torej dvig plač, ampak za dostojanstvo.