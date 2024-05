Če ne bo sporazuma, bodo stavko upravnih enot zaostrili

Zaposleni na upravnih enotah, ki so zaradi nizkih plač in preobremenjenosti stavkali že deveto sredo, so napovedali, da bodo od 15. maja stavko zaostrili. Na 36 od skupno 58 enotah bodo zaposleni stavkali neprekinjeno vse dni do podpisa stavkovnega sporazuma. Čakalne vrste so sicer že zdaj ponekod nevzdržne, na upravni enoti v Ljubljani je denimo za izdelavo osebne izkaznice ali vozniškega dovoljenja treba počakati kar 26 dni. Vlada zato že pripravlja razširjen seznam nalog in storitev, ki jih bodo morali zaposleni na upravnih enotah izvajati kljub stavki.