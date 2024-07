Ste med tekmo tudi vi izrekli kakšno kletvico?

Videli ste, kako dramatična je bila tekma med Slovenijo in Srbijo. V zadnjih sekundah srečanja smo zagotovo slišali kakšno kletvico. Aleksander Pozvek in Marko Miladinovič pa sta uprizorila tekmo v kletvicah. Verjetno se vsi strinjamo, da so srbske bolj sočne, a kje so prednosti naših? V naslednjih dveh minutah se pripravite na številne piske.