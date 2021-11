Ste našli porisane kamenčke z lepimi mislimi? Ob dnevu prijaznosti so jih delili otroci

Kaj za vas pomeni biti prijazen? Zahvaliti se, biti vljuden ali voščiti dobro jutro? Ob dnevu prijaznosti so vrtci, osnovne šole in domovi starejših občanov s kamenčki, na katerih so pozitivni citati, želeli polepšati dan znancem, prijateljem in popolnim neznancem. Dan prijaznosti so v vrtcu Hans Christian Andersen že drugo leto obeležili s širjenjem lepih misli.