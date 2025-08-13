Svet
Ste ujeli utrinek? Astronomi zaskrbljeni zaradi svetlobnega onesnaženja
Preteklo noč je nebo krasil vrhunec meteorskega roja Perzeidov. V idealnih razmerah lahko opazimo tudi do sto utrinkov na uro, a tokrat pogoji žal niso bili popolni, svetla luna je zmanjšala njihovo vidnost. Ob tem astronome in ljubitelje opazovanja vesolja vse bolj skrbi svetlobno onesnaženje, ki se je v zadnjem desetletju močno povečalo. Tako imenovanih temnih območij, kjer bi lahko uživali v popolnem pogledu na zvezde, je namreč vse manj. Bi lahko novo težavo rešila nova uredba, ki jo pripravljajo na ministrstvu za okolje?
