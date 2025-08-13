Svetli način
Ste ujeli utrinek? Astronomi zaskrbljeni zaradi svetlobnega onesnaženja

Ljubljana, 13. 08. 2025 18.40 | Posodobljeno pred 10 dnevi

Denis Malačič
Preteklo noč je nebo krasil vrhunec meteorskega roja Perzeidov. V idealnih razmerah lahko opazimo tudi do sto utrinkov na uro, a tokrat pogoji žal niso bili popolni, svetla luna je zmanjšala njihovo vidnost. Ob tem astronome in ljubitelje opazovanja vesolja vse bolj skrbi svetlobno onesnaženje, ki se je v zadnjem desetletju močno povečalo. Tako imenovanih temnih območij, kjer bi lahko uživali v popolnem pogledu na zvezde, je namreč vse manj. Bi lahko novo težavo rešila nova uredba, ki jo pripravljajo na ministrstvu za okolje?

perzeidi utrinki zvezde ministrstvo za okolje astrologi
Ponoči se ozrite v nebo: videli boste lahko tudi do 100 utrinkov na uro

