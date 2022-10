Če vas ob vse višjih cenah energentov zanima, ali ste upravičeni do energetskega dodatka in v kakšni višini, lahko to preverite z novim spletnim kalkulatorjem. Minister za delo Luka Mesec je predstavil, kako izračunati, koliko energetskega dodatka, če sploh, vam pripada. Ta je sicer namenjen 60 tisoč najrevnejšim gospodinjstvom, torej zgolj tistim, ki že prejemajo denarno socialno pomoč oziroma varstveni dodatek in invalidom. Izplačan bo med prvim novembrom letos in 31. marcem prihodnje leto.