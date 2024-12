Temna plat božičnih okraskov: vsebujejo nevarne kemikalije

Prazniki so čas, ko na nas ne prežijo samo pregrehe z domačo potico ali mamljive ponudbe v trgovinah. Prava nevarnost se skriva v okraskih, lučkah in tudi igračah, ki v sebi skrivajo veliko nevarnih kemikalij. "S kemikalijami se v tem času srečujemo preko kože, preko dotika, preko sproščanja kemikalij, zraka v notranjih prostorih, ki se potem veže na delce in ga vdihavamo," pojasnjuje dr. Milena Horvat z Instituta Jožef Stefan.

Še posebej so na udaru otroci, ki te dni prejemajo igrače, za katere se prepogosto zgodi, da na deklaraciji sploh nimajo označenih nevarnih kemikalij.

"Dejstvo je, da morajo biti vsi izdelki, vključno z igračami, na trgu varni. Za to so odgovorni proizvajalci in trgovci," pravi Urša Šmid iz Zveze potrošnikov Slovenije.

Igrače s prožno plastiko, kot so na primer napihljive žoge in plastične lutke, običajno vsebujejo ftalate. To so hormonski motilci, pri katerih lahko z dolgotrajno izpostavljenostjo na dolgi rok ogrozimo otrokovo reproduktivno zdravje in delovanju endokrinega sistema. "Ko pa govorimo o bolj trdni plastiki, se tukaj pojavljajo dodatki, kot so bisfanoli. Zdaj bisfanolat že vsi poznamo, vemo, da se ga ne dodaja. Je pa seveda polno bisfenolov, ki so nadomestni in tudi ti niso nedolžni," dodaja dr. Horvatova.

Še zdaleč pa niso nedolžni tudi cenovno dostopnejši prodajalci, kot so Temu, Shein, Wish in Amazon. Rezultati raziskave, ki so jo izvedli na 40 igračah iz teh platform, so pokazali, da je vsaka peta plastična igrača vsebovala enega od motilcev hormonov v višjih vrednostih, kot je dovoljeno v EU.

Kako torej sploh kupiti primerno igračo? "Lesene igrače, na primer, so dobra izbira. Kljub vsemu mogoče poiščite podatek, ali so pobarvane z barvami na vodni osnovi ali pa z ekološkimi barvili," svetuje Šmidova. Prav tako je treba biti previden s prazničnim okrasjem. Kar dve tretjini teh izdelkov vsebujeta snovi, ki so lahko zelo nevarne za zdravje. "V času teh praznikov, ko imamo te stvari v dnevnih prostorih ali pa v sobah, vendarle poskrbimo za malo bolj pogosto čiščenje," pa svetuje dr. Horvatova.

S kemikalijami smo obkroženi celo življenje, poudarja, in čeprav se jim v celoti ne moremo izogniti, se lahko potrudimo, da jih čim manj vnašamo v naša telesa, s tem pa zaščitimo sebe in najbližje.