Stekleničke uradno zadostujejo za pet odmerkov, ostanek morajo zavreči

Iz domov starejših po vsej državi prihajajo dobre novice: po zgodovinskem dogodku, cepljenju proti koronavirusu, informacij o stranskih učinkih ni. Slabe novice pa, da je že na prvi dan cepljenja pri nas prišlo med zdravstvenimi delavci do nekaj zmede oziroma dilem. Čeprav stekleničke s cepivom po navodilih proizvajalca in Evropske agencije za zdravila zadostujejo za pet odmerkov, se je v praksi izkazalo, da je včasih cepiva dovolj celo za šest odmerkov. V Veliki Britaniji in ZDA so za take primere že prižgali zeleno luč, pri nas pa še ne, kar pomeni, da mora vsaj za zdaj zdravstveno osebje ostanke cepiva vreči stran, nato pa se jih uniči. Kaj to pomeni za cepljenje in količino doz?