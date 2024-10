Michaelu Stephanu enotna kazen 23 let in osem mesecev

Libanonskega kemika Michela Stephana, ki mu je tožilstvo v obtožnici očitalo napeljevanje k umoru, je sodišče spoznalo za krivega in ga obsodilo na 16 let zapora. Ker pa je že za rešetkami zaradi enakega dejanja, se enotna kazen glasi 23 let in osem mesecev. Sicer pa 52-letni Stephan zaradi napeljevanja k umoru nekdanjega kolega na kemijskem inštitutu v Ljubljani Janeza Plavca že prestaja osemletno zaporno kazen, zdaj mu sodijo še zaradi napeljevanja k umoru kronske priče v tem procesu. Svoje načrte o likvidaciji je delil še z enim pripornikom, s katerim je bil v celici, ta pa je prek odvetnika to prijavil policiji.