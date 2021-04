Steroid v inhalatorjih za astmatike učinkovit pri zdravljenju covida-19

Je dostopno in razmeroma poceni zdravilo za astmo lahko novo upanje za bolnike s covidom-19? Steroid, ki se pogosto uporablja v inhalatorjih za astmatike, bi lahko pomagal preprečiti hujše simptome covida-19 pri odraslih. Kot izhaja iz raziskave, objavljene v znanstveni reviji Lancet, bi se lahko to razširjeno zdravilo izkazalo kot učinkovito pri zdravljenju covida-19 že v zgodnji fazi. To bi posledično zmanjšalo pritisk na bolnišnice. Raziskovalcem je idejo za študijo dal podatek o nizkem deležu bolnikov s kroničnimi respiratornimi boleznimi med hospitaliziranimi covidnimi bolniki. V studiu se nam je pridružila Mihaela Zidarn, dr. med.

