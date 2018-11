Stevardesa, ki je podojila jokajočega otroka, postala spletni hit

Skoraj 190.000 všečkov, več kot 9.000 komentarjev in nekaj manj kot 40.000 delitev – takšen je doseg objave, ki jo je na svoj osebni profil na Facebooku delila 24-letna filipinska stevardesa Parisha Organo.

"Vse je šlo gladko, dokler nismo vzleteli, in zaslišala sem otroški jok, zaradi katerega si pripravljen narediti vse," je zapisala. Pristopila je k materi manj kot mesec dni starega dojenčka in ji hotela predlagati, naj nahrani otroka, ta pa ji je solznih oči odvrnila, da ji je zmanjkalo umetnega pripravka za mleko. Izkazalo se je, da je bila mati z dojenčkom na letališču že od prejšnjega večera, čeprav je letalo vzletelo šele ob petih zjutraj.

"Potniki so se začeli gledati in strmeti v drobnega in krhkega otroka. V srcu me je stisnilo, saj na krovu nimamo umetnega mleka. Pomislila sem, da bi ji lahko ponudim samo eno, in to je moje mleko," je zapisala stevardesa, sicer mamica 9-mesečne deklice. Nadzornica letalske družbe, ki je bila zadolžena za njen let, je pomagala mami v letalsko kuhinjo, kjer je Patricia vzela otroka in si ga položila v naročje. "Kar prisesala se je name, tako je bila lačna. V materinih očeh sem videla olajšanje. Otroka sem hranila, dokler ni zaspal. Pozneje sem ju pospremila nazaj do sedeža in preden sem odšla, se mi je mama iskreno zahvalila."