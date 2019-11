Številna slovenska mesta so prižgala praznične luči

V Ljubljani, Mariboru, Kopru, Portorožu, Velenju, na Bledu in še marsikje drugje po Sloveniji se začenja veseli november. No, december, ki je ponovno malo pohitel. V božično-novoletni podobi so s prižigom lučk zasijala številna mesta. V Mariboru je ob prižigu lučk z ognjenim plesom zaplesala tudi kraljica svetlobe, največ obiskovalcev prireditev v prazničnem času pa pričakujejo v Ljubljani.