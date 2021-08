Številna vprašanja glede novega šolskega leta še vedno ostajajo neodgovorjena

Če so ravnatelji vrtcev in šol v ponedeljek na posvetu med drugim pričakovali podrobnejša navodila o preverjanju pogoja PCT, pa so domov odšli brez odgovorov in pojasnil. Glede prihajajočega šolskega leta so sicer dobili številne usmeritve, a kot pravijo, so te zelo podobne, če ne celo enake lanskim, pomembna vprašanja pa, dober teden pred začetkom šole, še vedno ostajajo neodgovorjena. In ker le teden dni pred začetkom novega šolskega leta šolniki niso imeli nobenih navodil, kako in pod kakšnimi pogoji bo potekal pouk, je na to opozorila tudi opozicija in zahtevala sklic Odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino.

