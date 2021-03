Številne evropske države v luči tretjega vala zaostrujejo ukrepe

Številne evropske države zaradi vse slabših epidemioloških razmer spet zaustavljajo javno življenje in uvajajo ostrejše ukrepe, ki bodo veljali tudi čez velikonočne praznike. Hkrati pa so konec tedna v več državah potekali protesti proti ukrepom. Madžarska je medtem odobrila že drugo kitajsko cepivo podjetja CanSino. Kljub naraščanju števila okužb in smrti pa se rahljanja ukrepov veselijo grški frizerji in kozmetični saloni, tam pa se odpirajo tudi muzeji in arheološke znamenitosti.

