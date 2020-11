Namesto razsipavanja za okraske raje denar za otroke in v dobrodelne namene

Ne le za čas božičnih praznikov, niti ne zgolj v korona času, v občini Rače Fram mladim finančno pomagajo skozi vse leto, že več let: "Mi smo, mislim da, edina občina v Sloveniji, ki daje deset mesecev vsem dijakom in študentom 50 evrov žepnine," pove župan Branko Ledinek.

To pomeni 500 evrov letno za vsakega dijaka in študenta, zdaj pa bo občinski Božiček nekaj denarja namenil tudi mlajšim. "Tistim, ki se bodo rodili v letu 2020, se pravi, počakali bomo tudi do 31.12., in vsem otrokom do devetega razreda osnovne šole," pojasnjuje župan, ki si želi, da v teh za številne starše težkih časih otroci ne bodo prikrajšani.

Občani so nad dobrosrčno gesto župana izjemno hvaležni in ponosni. "Zelo lepa poteza," pove edna izmed občank,"zgleda da ima občina finance in lep od župana, da se je to spomnil, res mi je všeč," meni druga.

Otrok, ki koroni navkljub težko pričakujejo Božička, je v tej občini precej. "Imamo izračune, da je teh otrok okoli 1200, kar pomeni, da je občina za to zagotovila 60.000 evrov," še pove župan. Denar je namreč ostal na proračunski postavki, namenjeni silvestrovanju in nekaterim prireditvam, ki so že odpadle.

V sosednji občini so med šoloobvezne otroke in dijake razdelili vsakemu po en bon."Najbolj veseli so verjetno bili otroci, osnovnošolci in dijaki, ki so dobili bon. Uporabili so ga lahko pri katerem koli gostincu, ki je imel odprto v naši občini, ta bon pa je bil namenjen zato, da imajo otroci en dan lepši. Zdaj ali si gredo po pico ali hamburger, karkoli,"pojasnjuje Marko Soršak, župan Občine Hoče-Slivnica.

V Gornji Radgoni pa bodo denar, ki bi ga sicer namenili okraševanju občine in silvestrovanju, podarili v dobrodelne namene. Kot je povedal župan, bodo s pomočjo humanitarnih organizacij pomagali tistim družinam, ki v njihovem lokalnem okolju pomoč najbolj potrebujejo.