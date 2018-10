Številne ovire za reševalce, število žrtev naj bi strmo naraslo

Na indonezijskem otoku Sulavesi, ki sta ga v petek prizadela potres in cunami, se reševalci bojujejo s časom in mrzlično iščejo morebitne preživele. Ker reševalnim ekipam številnih območij še ni uspelo doseči, predvidevajo, da bo število smrtnih žrtev še močno naraslo, saj naj bi bilo pod ruševinami ujetih še na tisoče ljudi.

Kot poroča The Guardian, so na otoku razglasili 14-dnevno izredno stanje. Oblasti se bojijo, da so bile v okolici Paula uničene celotne vasi. Po črnih scenarijih bi lahko bilo na tem območju mrtvih še 2000 ljudi, popolnoma uničeni pa bi lahko bili tudi njihovi domovi.

Indonezijski predsednik Joko Widodo je medtem odobril sprejem nujne mednarodne pomoči za odpravljanje posledic katastrofe. FOTO: AP

Medtem ko je uradno število žrtev petkovega potresa z magnitudo 7,5 še vedno 832, lokalna humanitarna organizacija poroča, da so našli že 1203 trupla. Indonezijski podpredsednik Jusuf Kalla je dejal, da bi bilo žrtev lahko celo več tisoč. Poveljnik oboroženih sil Hadi Tjahjanto je sporočil, da bodo žrtve pokopali v 1000 kvadratnih metrov veliko množično grobišče. Na območju Paula prostovoljci tako pripravljajo veliko skupinsko grobnico, ki naj bi bila primerna za 1300 trupel in jo lahko po potrebi še povečajo. Oblasti so pojasnile, da je to začasni ukrep, s katerim želijo preprečiti širjenje bolezni. Indonezijski predsednik Joko Widodo je medtem odobril sprejem nujne mednarodne pomoči za odpravljanje posledic katastrofe. Evropska unija je sporočila, da je sprostila 1,5 milijona evrov prve nujne pomoči, ZDA pa so sporočile, da so pripravljene pomagati pri opravljanju posledic. Prav tako sta ji, kot poroča Guardian, pomoč ponudili že Tajska in Avstralija.

Reševalci se soočajo s številnimi ovirami, kot so poškodovane ceste, pomanjkanje goriva in orodja Reševalci na območjih se soočajo s številnimi ovirami, zanesti se morajo predvsem na svojo moč, saj oprema, s katero bi se lažje spopadali z ruševinami, še ni dosegla območja. Prizadevanja za reševanje ovira tudi pomanjkanje goriva na območju. Operativni vodja indonezijske civilne zaščite Nugroho Budi Wiryanto je dejal, da imajo zaradi pomanjkanja težkih strojev in goriva težave pri iskanju žrtev. "Včeraj so bile komunikacije še vedno pretrgane. Upam, da bo danes bolje in da bomo lahko bolj uspešni," je dejal.

Reševalci na območjih se soočajo s številnimi ovirami, zanesti se morajo predvsem na svojo moč, saj oprema, s katero bi se lažje spopadali z ruševinami, še ni dosegla območja.