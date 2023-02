Številne ovire za ukrajinske begunce pri iskanju delovnega mesta

Mnogi Ukrajinci, ki so pribežali v Slovenijo, bi radi delali in si nekje, vsaj dokler se vojne razmere ne umirijo, ustvarili novo življenje. Številni so visoko izobraženi in si želijo delovno mesto, ki bi bilo primerno njihovi izobrazbi, pojasnjujejo v Dnevnem centru za migrante, a tu zaradi papirologije naletijo na ovire. Med takimi, ki si želijo delati, so tudi osebe, ki so sem prišle nelegalno. Govorili smo z mladim moškim, ki bi poprijel za marsikatero delo, a mu naša zakonodaja tega trenutno ne omogoča. V Sloveniji je dobra 2 meseca, delati pa ne sme še nekaj več kot pol leta oziroma do 9. meseca življenja tu. Medtem pa, opozarja Gospodarska zbornica, imamo v Sloveniji določena delovna mesta, ki jih samo z lastno delovno silo ne moremo zapolniti.