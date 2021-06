Zagotovo ste že zasledili kakšen oglas za sanjsko službo in ste si rekli: "O, tako bi pa tudi jaz." Je med njimi tudi oskrbnik planinske koče? Če je odgovor da, potem imate krasno priložnost, da to postanete, saj številne koče iščejo oskrbnika. Aleksander Pozvek je obiskal Valvazorjevo kočo pod Stolom in preveril, ali je ta služba res tako sanjska.

