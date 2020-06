Številne poškodbe starostnikov, primanjkuje pa pomoči na domu in negovalnih bolnišnic

Kot tretja najstarejša družba v Evropi se soočamo z naglim povečevanjem deleža starejših od 65 let, znotraj te petine pa se še hitreje povečuje delež najstarejših, tistih, ki so starejši od 80 let. S starostjo pa pridejo tudi številne bolezni in poškodbe. Zlom kolka je ena tipičnih poškodb starostnika, kjer brez operacije ne gre. Nimamo pa dovolj pomoči na domu in negovalnih bolnišnic.