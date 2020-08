Kakšne so vaše pravice v primeru odpovedi potovanja?

Turistične agencije vam morajo v primeru, da se odpoved potovanja zgodi zdaj, kupnino vrniti v roku 14 dni in ne v 12 mesecih, kot je to v času epidemije določal interventni zakon. "Interventni zakon se je uporabljal le za potovanja, ki so bila odpovedana do 31. maja, ker je takrat epidemija v Sloveniji prenehala. Če je potovanje odpovedano po tem datumu, se določbe interventnega zakona ne uporabljajo več," poudarja Matjaž Jakiniz Zveze potrošnikov slovenije.

In ker smo še vedno dobro oviti v dogajanje okoli koronavirusa, se nekatere agencije na zdaj neveljaven interventni zakon zlahka sklicujejo, tako da "potrošnike obveščajo, da jim bodo vrnili denar v roku 12 mesecev. Potrošniki morajo vedeti, da se ti ukrepi ne uporabljajo več in da lahko zahtevajo vračilo v 14 dneh,"pove Jakin.

Po 31. maju 2020 se namreč ponovno uporabljajo določbe Zakona o varstvu potrošnikov, ki pa določajo, da mora organizator potovanja brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v 14 dneh od odstopa od pogodbe potrošniku vrniti kupnino. Na nekaj več kot deset agencij smo se obrnili tudi sami, a dogovor dobili le od treh. Dve sta pojasnili, da imata čas po interventnem zakonu, ki ne velja več, denar vrniti v 12 mesecih. Tretja agencija pa povračilo opravi v nekaj dneh.

Namesto povračila vam lahko ponudijo vrednotnico, ki pa jo lahko zavrnete, opozarja: "Vrednotnica ni nikoli obvezna, potrošniku nikoli ni treba sprejeti vrednostnice, če ne želi. To je veljalo tudi pred interventnim zakonom in velja tudi zdaj, ko se ta zakon ne uporablja več."Nekateri organizatorji potovanj so namreč vrednotnice izdajali tudi pod pretvezo, da je to za potrošnika edina možnost. "Za potrošnike je vedno najprej dobro to, da točno vedo, kaj lahko zahtevajo. Potem lahko agencijo tudi o tem obvestijo in če njihov zahtevek agencija neupravičeno zavrne, imajo potrošniki možnost pritožbe na tržni inšpektorat,"še pojasnjuje Matjaž Jakin.

Poznavanje vaših pravic vam lahko torej prihrani marsikatero skrb.