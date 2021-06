Številne vinske kleti so polne, kupcev in turistov pa praktično ni

Če jim jo je epidemija zagodla, pa se jim je vsaj narava oddolžila. Približno takšen je sklep po že 55. ocenjevanju vin vinorodne dežele Podravje. Štajerski vinarji so namreč po ocenah strokovnjakov ustvarili zelo dober letnik, zato je škoda, ki jo je ustvarila epidemija, seveda še toliko višja. Številne kleti so polne, tujcev in turistov, sploh avstrijskih, od katerih so močno odvisni, pa praktično ni. Še največ škode pa je nastalo zaradi dolgotrajnega zaprtja gostiln in hotelov, ki veljajo za njihove največje odjemalce. Kam torej z vinom in kaj ponuja država?

