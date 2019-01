Številni Američani po zaužitju marihuana sedejo za volan

V raziskavi so znanstveniki 790 oseb, ki imajo predpisano medicinsko marihuano, iz zvezne države Michigan spraševali o voznih navadah zadnjega pol leta. Kar 73 odstotkov vprašanih je dejalo, da marihuano uživajo dnevno oz. skoraj vsak dan. Četrtina jih je pod vplivom mamila od tri do štiri ure dnevno.

Približno petina vprašanih je priznala, da so vozili tudi, ko so bili "zelo zadeti". Večina udeležencev se poleg tega ni zavedala nevarnosti vožnje pod vplivom marihuane, je opozorila ena od sodelujočih znanstvenic Erin Bonar .

Rezultati so zaskrbljujoči, so ugotovili avtorji raziskave in posvarili pred nevarnostjo vožnje pod vplivom marihuane zaradi počasnejšega odzivanja in slabše koordinacije. Pozvali so tudi k boljšemu osveščanju pacientov o nevarnosti vožnje pod vplivom marihuane.

Kljub opozorilom pa imajo tudi znanstveniki težave pri oblikovanju pravil za voznike, ki uživajo medicinsko konopljo, saj jim ne uspe postaviti zgornje meje, ko bi lahko pacienti še varno vozili.