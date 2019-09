Vse več lastnikov Teslinih avtomobilov zaspi za volanom, ker se povsem prepustijo avtopilotu. Družbena omrežja so polna posnetkov, ki jih objavljajo ogorčeni in zaskrbljeni ameriški vozniki. Zaradi pomanjkljivosti avtopilota so ugasnila že štiri življenja. Ustanovitelj Tesle poudarja, da avtopiloti nikoli ne bodo popolni in da so sodobne tehnologije zgolj v pomoč vozniku.