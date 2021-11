Številni božični sejmi in zabaviščni parki že odprli svoja vrata

V Sloveniji nas od prižiganja lučk, ki naznanjajo praznični čas ob koncu leta, ločita še dva dneva, nekatere evropske prestolnice in mesta pa so že zasijali v pisanih barvah. Vrata so odprli tudi številni tradicionalni božični sejmi in zabaviščni parki. Praznično vzdušje je zaradi pandemije žal tudi letos manj sproščeno, kot smo bili vajeni v preteklosti. Marsikje so sejme in prireditve tudi letos odpovedali, drugod je dostop do prazničnih stojnic dovoljen samo s covidnim potrdilom ali pa le cepljenim in prebolelim. Kljub omejitvam praznično obarvani zadnji tedni leta prinašajo veselje in upanje.