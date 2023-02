Številni kriki so počasi potihnili, žalost se sprevrača v obup in jezo

Prebivalci opustošenega jugovzhoda Turčije in sosednje Sirije so se zbudili v novo nočno moro, saj so se tla spet močno stresla. Popotresna sunka z magnitudo 5 in 4,7 sta še dodatno otežila delo reševalcem, ki so tudi peti dan po rušilnih potresih izpod kupov betona, železa in opek potegnili številne žive. Tragedija, najhujša v zadnjih desetletjih, je do zdaj terjala že več kot 22.000 življenj, samo v Turčiji več kot 17.000, pod ruševinami pa naj bi bilo ujetih še več kot 100.000 ljudi. Ljudi, ki že peti dan v mrazu životarijo na prostem ali zasilnih šotorih, se zaradi šepajoče dostave pomoči lotevata obup in jeza. Še huje je v Siriji, kjer sprte strani konvojem s pomočjo ne dovolijo do poškodovanih, premraženih in lačnih ljudi.